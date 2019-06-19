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Лобода вывалила оголенную грудь на камеру (фото)

17:24, 19 июня 2019
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Лобода показала грудь на камеру /фото Instagram Светлана Лобода

В своих Instagram Stories певица опубликовала короткие селфи-видео, где она позирует в топе с рюшами, который еле прикрывает грудь.

При этом певица не стесняется показывать свои формы крупным планом.

фото Instagram

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода в крошечном бикини показала стройные ноги и осиную талию.

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Теги: #Лобода