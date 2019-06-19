Лобода вывалила оголенную грудь на камеру (фото)

Певица не стесняется показывать свои формы крупным планом.

Сбежавшая в Россию украинская певица Светлана Лобода похвасталась пикантными видео с отдыха.

В своих Instagram Stories певица опубликовала короткие селфи-видео, где она позирует в топе с рюшами, который еле прикрывает грудь.

При этом певица не стесняется показывать свои формы крупным планом.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода в крошечном бикини показала стройные ноги и осиную талию.