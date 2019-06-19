Лобода вывалила оголенную грудь на камеру (фото)
17:24, 19 июня 2019Звезды
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Певица не стесняется показывать свои формы крупным планом.
Лобода показала грудь на камеру /фото Instagram Светлана Лобода
Сбежавшая в Россию украинская певица Светлана Лобода похвасталась пикантными видео с отдыха.
В своих Instagram Stories певица опубликовала короткие селфи-видео, где она позирует в топе с рюшами, который еле прикрывает грудь.
При этом певица не стесняется показывать свои формы крупным планом.
фото Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее Лобода в крошечном бикини показала стройные ноги и осиную талию.
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