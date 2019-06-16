Лобода в крошечном бикини показала стройные ноги и осиную талию (фото)

В Анталии певица отправилась на пляж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Live concert Tonight Port Nature. Antalya are u ready? 🔥🔥🔥 #belisdeluxehotel 😇 Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 14 Июн 2019 в 7:00 PDT

Украинская певица Светлана Лобода не теряет время даром, и перед концертом в Анталии отправилась на пляж, после чего решила порадовать поклонников пикантными фото.

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Певица опубликовала снимки в бикини.

Фото произвели эффект на поклонников Лободы - высокая посадка бикини и удачный ракурс создают впечатление бесконечно длинных ног "от ушей".

"Какое же огнище. я сейчас увидела", "Ноги", "бесконечные ноги!!", "Слишком идеальная", "огонь!", "Нооогии!", "Вы ньюзмейкер после этого, Светлана", - пишут подписчики.