Лобода в крошечном бикини показала стройные ноги и осиную талию (фото)
13:13, 16 июня 2019Звезды
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В Анталии певица отправилась на пляж.
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Украинская певица Светлана Лобода не теряет время даром, и перед концертом в Анталии отправилась на пляж, после чего решила порадовать поклонников пикантными фото.
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Певица опубликовала снимки в бикини.
Фото произвели эффект на поклонников Лободы - высокая посадка бикини и удачный ракурс создают впечатление бесконечно длинных ног "от ушей".
"Какое же огнище. я сейчас увидела", "Ноги", "бесконечные ноги!!", "Слишком идеальная", "огонь!", "Нооогии!", "Вы ньюзмейкер после этого, Светлана", - пишут подписчики.
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