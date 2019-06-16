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Лобода в крошечном бикини показала стройные ноги и осиную талию (фото)

13:13, 16 июня 2019
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Украинская певица Светлана Лобода не теряет время даром, и перед концертом в Анталии отправилась на пляж, после чего решила порадовать поклонников пикантными фото.

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Певица опубликовала снимки в бикини.

Фото произвели эффект на поклонников Лободы - высокая посадка бикини и удачный ракурс создают впечатление бесконечно длинных ног "от ушей".

"Какое же огнище. я сейчас увидела", "Ноги", "бесконечные ноги!!", "Слишком идеальная", "огонь!", "Нооогии!", "Вы ньюзмейкер после этого, Светлана", - пишут подписчики.

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Теги: #певица#Светлана Лобода