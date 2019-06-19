Огромная грудь экс-"виагры" взбудоражила сеть (фото)

Также исполнительница в кадре "засветила" подтянутый животик.

Сбежавшая в РФ украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила сеть своей сочной грудью.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в черном топе с выдающимся декольте. Также она в кадре "засветила" подтянутый животик. Такой наряд выгодно подчеркнул пышную грудь звезды.

В снимке акцент сделан лишь на идеальные формы Седоковой, ведь она предстает без украшений и с собранными волосами, глаза артистки закрыты.

"Божественна", "Аппетитная", "Булочка", "Шикарное фото", "Крутая", "Сочный персик", "Богиня", "Грудь супер", "Сочная", - пишут в комментариях под фото певицы.

Также пышный бюст артистка "засветила" и на кадрах со спортзала.

Ранее Анна Седокова опубликовала очень смелое фото с отдыха на греческом острове Миконос.