Экс-"виагру" раскритиковали за слишком откровенное фото: "Когда будет без трусов?"

Одни восхищены аппетитными формами артистки, другие же сочли фото слишком вульгарным.

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала очень смелое фото с отдыха на греческом острове Миконос.

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На своей странице в Instagram 36-летняя артистка выложила снимок, на котором она запечатлена лежа в черном раздельном купальнике. Звезда выбрала такую позу для кадра, что выставила напоказ ягодицы.

Подписчики по-разному отреагировали на снимок Седоковой: одни восхищены ее аппетитными формами, другие же сочли фото слишком вульгарным.

"Когда уже в одежде будет фото?", "Когда будет фото без трусов?", "Блин, когда уже уйдёт это время жжжжж?", "Ну, конечно, куда же без ж*пы?", "Когда кроме жопы и груди, ничем уже не зацепишь аудиторию", "Кайфовая! Красивая! Сильная!", "Фотошоп хороший", "Шикарная", - пишут фаны.

Ранее Анна Седокова опубликовала сексуальное фото, в подписи под которым призвала женщин позаботиться о состоянии своей груди.