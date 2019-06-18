Трясло так, что не мог говорить: появились подробности смерти участника группы "Машина времени"

Сергей погиб из-за совпадения целого ряда факторов, среди которых - врачебная халатность.

Барабанщик группы «Машина времени» Сергей Остроумов скончался 16 июня в Подмосковье в результате внутримозгового кровоизлияния.

Об этом во вторник, 18 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

«Утром 15 июня Остроумов вышел во двор своего дома в Видном, чтобы подпилить элемент для его барабанной установки. На улице он был один - примерно в 11 утра родные услышали с улицы грохот и звук падения тела. Сергея трясло, он не мог произнести ни слова», - говорится в сообщении.

13-летний внук Остроумова вызвал скорую помощь в 11:17, а через 15 минут вызов продублировала супруга Сергея.

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«Врачи ехали по вызову 30 минут, несмотря на то что от Видновской станции скорой помощи, которая приняла вызов, до дома Сергея всего 5,5 километра - порядка 12 минут пути в расслабленном режиме», - отмечается в сообщении.

На месте бригада не смогла оказать необходимую помощь Сергею, и его срочно отправили в Видновскую районную больницу. В приёмном отделении он провёл следующие полтора часа. После долгих споров с родными Сергея врачи решили сделать Остроумову МРТ головы и заявили, что у него закрытая черепно-мозговая травма, вызванная падением с высоты собственного роста.

В 15:00 у Остроумова резко подскочило давление до 256, его поместили в реанимацию. Вскоре к нему приехал врач из столичного НИИ имени Бурденко, но так и не смог ему помочь. Сергей скончался на следующее утро.

Посмертно удалось установить картину его гибели: Сергей потерял сознание и, упав, ударился головой о бетонную плиту, у него начался отёк мозга и внутримозговое кровоизлияние.