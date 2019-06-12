Экс-"виагра" выставила напоказ сочную грудь, призывая заботиться о ее состоянии (фото)

Исполнительница напомнила в своем посте о том, что от рака груди не застрахован никто.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, сбежавшая в Россию, опубликовала сексуальное фото, в подписи под которым призвала женщин позаботиться о состоянии своей груди.

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На опубликованном в Instagram снимке с ивента певица предстала в белом обтягивающем платье с "экстремальным" декольте, оголив огромную грудь. "Как давно вы ходили к маммологу? Делать это нужно регулярно, ведь от рака груди не застрахован никто", - призвала артистка.

"Грудь - огонь", "Жаль, силикон", "Норм сиськи", "Красивая", "Аня, ты начала думать, это радует", "От твоих чар даже фотографии получаются необыкновенными", - пишут в комментариях под фото.

Ранее Настя Каменских похвасталась в Instagram-stories новым пикантным кадром. С помощью функции "boomerang" артистка показала фанам интимную часть тела - грудь, оголив ее на камеру.