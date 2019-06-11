"В зоне риска": Светлана Лобода заинтриговала сеть новым постом в Instagram (фото, видео)

Исполнительница показала, как снимали нашумевший новый клип. Кроме того, она намекнула на выход новой песни.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала кадры со съемок нового клипа на песню "Пуля-дура".

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на которых она предстает в разных образах: ужасающего скелета (который, кстати, в новой видеоработе очень ритмично двигается); роковой брюнетки-соблазнительницы в ультракоротком мини; очаровательной блондинки в стиле "Ван Хелсинг"; прекрасной загадочной шахерезады.

"Если спросишь, заглянув в мои глаза, я отвечу - нельзя", - подписала ряд снимков Лобода, сопроводив хештегом "в_зоне_риска". Очевидно, речь идет о новой песне исполнительницы.

Ранее певица Вера Брежнева прокомментировала слухи о неверности мужа в Instagram, где объявила о выходе нового клипа на песню "Я не святая".