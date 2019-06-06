Я не святая: Вера Брежнева впервые прокомментировала слухи об измене мужа (видео)

Исполнительница, анонсируя клип, затронула тему якобы измены Меладзе.

Недавно в российских СМИ появилась информация о проблемах в звездной семье певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе из-за якобы неверности последнего.

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Певица прокомментировала слухи о неверности мужа в Instagram, где объявила о выходе нового клипа на песню "Я не святая".

Брежнева отметила, что клип - новая совместная работа с Меладзе, в которой поп-звезда подняла тему любви и верности.

"Пока Константин Меладзе, по сообщениям журнала "Стархит", гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видеоработу. И когда он все успевает....?! Хотя .... и #ЯнеСвятая", — написала Брежнева.

В клипе певица появляется в откровенном блестящем боди с глубоким вырезом. Такой наряд подчеркнул стройную фигуру артистки и длинные ноги.

Ранее в сети появилось фото, на котором видно, как мужчина, похожий на известного продюсера и композитора Константина Меладзе, веселился в баре с неизвестной блондинкой. На кадрах он улыбался и буквально утыкался носом в грудь девушки. После появившихся снимком поклонники предположили, что в семье продюсера случился кризис.