Потап и Настя Каменских показали, c чего начинается их утро (фото)
14:20, 11 июня 2019Звезды
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Звездная пара поделилась с поклонниками в сети новыми фото и рассказала, как проходит идеальное утро.
Звездная пара продолжает радовать поклонников / Фото: Instagram
Потап и Настя Каменских, которые недавно стали мужем и женой, продолжают радовать поклонников милыми семейными снимками.
На этот раз звездные супруги показали, как проходит их утро. Соответствующие фото появились в микроблогах пары.
"Так прикольно пораньше встать летом, до жары, потрениться и кайфовать от друг друга, Чим Пим Пау! Потому что вместе все легче и прикольнее, веселее и как-то по-семейному", - написал Потап и опубликовал нежное фото с женой.
Настя выложила кадр, сделанный в спортзале и сопроводила его словами: "Так круто начинать день со спорта! Спасибо Андрею Хомицкому за заряд, а Потапу за поддержку во всем".
Как сообщал УНИАН, Настя и Потап поженились 23 мая. Свадебная церемония прошла в загородном ресторанном комплексе, куда съехались представители украинского шоу-бизнеса.
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