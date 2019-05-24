В футболке и без макияжа: как прошел второй день свадьбы Каменских и Потапа (видео)

Новоиспеченные муж и жена устроили застолье в кругу семьи и близких друзей.

Вчера состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.

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Раскошную свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами и молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.

Второй же день свадьбы пара празднует с гораздо меньшим размахом. Новоиспеченные муж и жена устроили застолье в кругу семьи и близких друзей. Трогательным видео поделилась лучшая подруга невесты и жена репера Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя.

На видео молодожены целуются под крики "Горько!". На них уже нет костюма и шикарного платья. Каменских одета в белые джинсы и футболку, Потап - в шортах и футболке спортивного бренда.

Также Каменских поделилась видео, где она вместе с близкими поет украинские песни за столом.

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