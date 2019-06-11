Настя Каменских показала грудь в Instagram (фото)
14:08, 11 июня 2019Звезды
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Исполнительница решила похвастаться сочной грудью.
Каменских поразила сеть своими формами / instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, похвасталась в Instagram-stories новым пикантным кадром.
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Артистка опубликовала фото в черной то ли майке, то ли боди. С помощью функции "boomerang" Каменских показала фанам интимную часть тела - грудь, оголив ее на камеру.
Дополнила образ искусительницы певица массивными украшениями на шее и привычной прической-кудряшками.
instagram.com/stories/kamenskux
Ранее Каменских порадовала фанов очередным откровенным фото, на котором она продемонстрировала свои аппетитные формы.
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