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Настя Каменских показала грудь в Instagram (фото)

14:08, 11 июня 2019
Звезды
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Каменских поразила сеть своими формами / instagram.com/kamenskux

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Артистка опубликовала фото в черной то ли майке, то ли боди. С помощью функции  "boomerang" Каменских показала фанам интимную часть тела - грудь, оголив ее на камеру.

Дополнила образ искусительницы певица массивными украшениями на шее и привычной прической-кудряшками.

instagram.com/stories/kamenskux

Ранее Каменских порадовала фанов очередным откровенным фото, на котором она продемонстрировала свои аппетитные формы.

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Теги: #фото#Настя Каменских