Настя Каменских показала грудь в Instagram (фото)

Исполнительница решила похвастаться сочной грудью.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, похвасталась в Instagram-stories новым пикантным кадром.

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Артистка опубликовала фото в черной то ли майке, то ли боди. С помощью функции "boomerang" Каменских показала фанам интимную часть тела - грудь, оголив ее на камеру.

Дополнила образ искусительницы певица массивными украшениями на шее и привычной прической-кудряшками.

Ранее Каменских порадовала фанов очередным откровенным фото, на котором она продемонстрировала свои аппетитные формы.