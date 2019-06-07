Настя Каменских сверкнула ягодицами в бикини (фото)

Исполнительница заворожила поклонников новым снимком стройной фигуры в купальнике.

32-летняя украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, порадовала фанов очередным откровенным фото, на котором она продемонстрировала свои аппетитные формы.

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На своей странице в Instagram артистка похвасталась упругими ягодицами. Еще бы, ведь она очень долго работала над фигурой в спортзале: занималась с тренером и бегала.

На опубликованном в сети снимке Настя Каменских лежит топлес на надувном матраце в бассейне. Из одежды на певице - только трусики от купальника. Заметно, что поп-звезда похудела.

Ранее Настя Каменских похвасталась аппетитными формами, позируя для фото в нижнем белье.