Настя Каменских сверкнула ягодицами в бикини (фото)
15:26, 07 июня 2019Звезды
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Исполнительница заворожила поклонников новым снимком стройной фигуры в купальнике.
Каменских продемонстрировала ягодицы / фото instagram.com/kamenskux
32-летняя украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, порадовала фанов очередным откровенным фото, на котором она продемонстрировала свои аппетитные формы.
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На своей странице в Instagram артистка похвасталась упругими ягодицами. Еще бы, ведь она очень долго работала над фигурой в спортзале: занималась с тренером и бегала.
На опубликованном в сети снимке Настя Каменских лежит топлес на надувном матраце в бассейне. Из одежды на певице - только трусики от купальника. Заметно, что поп-звезда похудела.
Ранее Настя Каменских похвасталась аппетитными формами, позируя для фото в нижнем белье.
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