Появились шокирующие фото звезды "Игры престолов" в клинике по лечению алкозависимости

Кит Харингтон впервые был замечен на территории реабилитационной клиники.

Актера Кита Харингтона, сыгравшего роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", папарацци удалось впервые заснять после того, как стало известно о его лечении от алкозависимости и стресса в реабилитационном центре в штате Коннектикут.

На опубликованных в Instagram фото Кит был небрежно одет в серые спортивные штаны и белую футболку, а на голове - коричневая кепка. Многие не узнают преобразившегося актера.

Ранее сообщалось, что актер Кит Харингтон лечится от алкогольной зависимости после съемок в 8 сезоне "Игры престолов". Он уже месяц находится в реабилитационном центре, а причиной такого состояния актера стал сценарий финальной части популярного сериала, в котором он исполнил роль Джона Сноу.