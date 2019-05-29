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Исполнитель роли Джона Сноу лечится от алкогольной зависимости из-за "Игры престолов" - СМИ

11:55, 29 мая 2019
Звезды
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Кит Харингтон / REUTERS

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Он уже месяц находится в реабилитационном центре, где лечится от алкогольной зависимости, стресса и переутомления, сообщил источник Daily Mail. Причиной такого состояния актера стал сценарий финальной части популярного сериала, в котором он исполнил роль Джона Сноу.

"Кит решил использовать перерыв в деятельности как шанс поработать над своими личными проблемами", — подтвердил информацию представитель актера. По его словам, жена и бывшая коллега Харингтона по съемочной площадке Роуз Лесли оказывает супругу неоценимую поддержку.

Элитный центр реабилитации находится в штате Коннектикут, месяц там стоит более 120 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Харингтон устроил пьяный дебош в баре Нью-Йорка.

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Теги: #актер#Игра Престолов#алкоголизм