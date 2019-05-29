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Звезда "Орла и Решки" готовится к свадьбе

14:57, 29 мая 2019
Звезды
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Тодоренко готовится к пышной свадьбе / фото instagram.com/reginatodorenko

Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко решила сыграть пышную свадьбу со своим законным мужем, российским певцом Владом Топаловым.

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Об этом звезда шоу "Орел и Решка" сообщила на своей странице в Instagram.

"Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с Владом поженились ещё в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству!", - написала Тодоренко.

Подробности свадьбы певица пока не разглашает.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2018 Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились, тогда телеведущая была на 8-м месяце беременности. Пара провела тайную церемонию, на которой присутствовали только самые близкие.

О том, что пара узаконила отношения, официально стало известно лишь в декабре, за пару дне до того, как у молодоженов родился сын.

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Теги: #ведущая#свадьба