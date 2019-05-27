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В бикини и в обнимку с Потапом: Настя Каменских показала смелое фото

11:51, 27 мая 2019
Звезды
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Каменских отправилась в медовый месяц с Потапом / фото УНИАН

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре супруги позируют на пляже в обнимку и держат в руках бокалы шампанского.

На фото Каменских позирует в оливковом купальнике с кружевными вставками, а Потап -  в красных шортах.

В комментариях большинство желает молодоженам хорошего отдыха и восхищаются их красотой и искренностью чувств. 

Каменских отправилась в медовый месяц с Потапом / фото instagram.com/kamenskux

Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.

Роскошную свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.

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Теги: #фото#Потап#Настя Каменских