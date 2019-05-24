Настя Каменских показала свадебное фото и "взорвала" сеть

Влюбленные произнесли клятвы под очень необычной аркой.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, опубликовала свадебное фото, где они с Потапом стоят у алтаря.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Facebook. В кадре видно, что Потап выбрал для свадьбы костюм бежевого цвета и кроссовки. Каменских выходила замуж в кремовом длинном платье с пышной юбкой и длинным шлейфом.

Влюбленные произнесли клятвы под очень необычной аркой, которая была выполнена из зелени и растений, похожих на перья.

Отметим, что свадебное фото Каменских "взорвало" Instagram: его лайкнули более 414 тысяч пользователей.

Церемония бракосочетания пары прошла в загородном ресторане Fabius на летней террасе среди соснового леса.

Как сообщал УНИАН, певица Настя Каменских и репер Потап, которые 23 мая стали мужем и женой, снова спели дуэтом. Артисты исполнили свой первый хит "Не пара", но в несколько другой интерпретации.

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