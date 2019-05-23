Тина Кароль спела на свадьбе Каменских и Потапа / фото Instagram Тина Кароль
"Нежно Настю люби": Тина Кароль спела на свадьбе Потапа и Каменских (видео)
21:57, 23 мая 2019Звезды
247 0
Кароль стала одной из приглашенных звездных гостей.
Тина Кароль спела на свадьбе Каменских и Потапа / фото Instagram Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль спела на свадьбе своего друга Потапа и его новоиспеченной супруги Насти Каменских.
В сеть попали видео, где певица исполняет молодоженам свои песни "Ніжно" и "Намалюю тобі зорі".
Кароль позволила себе вольности с текстом песен и пропела: "Ніжно, не ніжно Настю люби. Ніжно її зацілуй і обійми", адресуя строки Потапу.
Как сообщал УНИАН, сегодня в ресторане под Киевом состоялась самая громкая свадьба украинского шоубиза за последние годы: Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.
Во время торжества молодожены исполнили свой первый совместный хит "Не пара", но в несколько новой интерпретации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter