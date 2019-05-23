"Нежно Настю люби": Тина Кароль спела на свадьбе Потапа и Каменских (видео)

Кароль стала одной из приглашенных звездных гостей.

Украинская певица Тина Кароль спела на свадьбе своего друга Потапа и его новоиспеченной супруги Насти Каменских.

В сеть попали видео, где певица исполняет молодоженам свои песни "Ніжно" и "Намалюю тобі зорі".

Кароль позволила себе вольности с текстом песен и пропела: "Ніжно, не ніжно Настю люби. Ніжно її зацілуй і обійми", адресуя строки Потапу.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ресторане под Киевом состоялась самая громкая свадьба украинского шоубиза за последние годы: Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.

Во время торжества молодожены исполнили свой первый совместный хит "Не пара", но в несколько новой интерпретации.

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