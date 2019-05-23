Каменских и Потап на собственной свадьбе спели свой хит "Не пара" в новой интерпретации (видео)

Вместо слов "Мы с тобой не пара, прости" молодожены поют "Мы пара, как ты не крути".

Певица Настя Каменских и репер Потап, которые сегодня стали мужем и женой, снова спели дуэтом. Артисты исполнили свой первый хит "Не пара", но в несколько другой интерпретации.

На видео, опубликованном в Instagram, вместо слов "Мы с тобой не пара, прости" молодожены поют "Мы пара, как ты не крути".

Также Каменских исполнила свою песню-клятву "Обіцяю". Новоиспеченный муж Алексей Потапенко ей подпевал.

Помимо этого, на свадьбе прозвучало и лирическое признание в любви от Потапа - трек "Константа", под который молодожены станцевали.

Как сообщал УНИАН, ранее появилось трогательное видео первого поцелуя молодоженов.

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