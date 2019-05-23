Ани Лорак удивила сеть новым фото
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак порадовала фанатов снимками из салона авто. На них артистка прекрасно выглядит.
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Соответствующие фото поп-звезда опубликовала на своей странице в Instagram и в stories. Артистка поделилась снимками, на которых она позирует в белой футболке.
"Пусть день будет наполнен только радостными эмоциями!", - коротко написала артистка в посте с кадрами.
На опубликованных фото Ани Лорак предстала с новой прической - удлиненным каре с идеально ровными волосами. Акцент на глаза "дива" сделала с помощью стрелок, на губах - прозрачный блеск. Также певица удивила поклонников, появившись в сдержанном образе.
"Идеальная", "Красотка", "Красивая безумно", "Такая нежная", "Очаровательная", "Шикарная", - пишут в комментариях к снимку.
Ранее популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под ником NK, показала смелый образ с вечеринки в честь дня рождения своего коллеги, участника групп "Время и Стекло" и Mozgi Позитива.