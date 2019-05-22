"Очень горячо!": Настя Каменских появилась в откровенном мини (фото)

Много кто восхищен формами Каменских. На новых кадрах певица оголила стройные ножки и подчеркнула сочную фигуру.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под ником NK, показала смелый образ с вечеринки в честь дня рождения своего коллеги, участника групп "Время и Стекло" и Mozgi Позитива.

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На странице в Instagram артистка опубликовала несколько фотографий, на которых она в ярко-салатовом мини-платье. Образ Каменских дополнила белыми кроссовками. В кадре поп-звезда предстала с распущенными волосами и не слишком ярким макияжем.

На одном из снимков певица позировала не одна, возле нее - Позитив и его жена и продюсер Потап.

"Просто бомба", "Просто милая", "Божественная", "Красотка", "Так Вы уже вышли замуж за Потапа?", "Красивая фигурка", "Секси", "Ух, какие ножки!", "У Вас очень красивые черты лица", "Сочная", "Фигуриста очень", "Очень горячо!", - пишут в комментариях.

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода взволновала сеть новыми фото, на которых предстала в раздельном купальнике.

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