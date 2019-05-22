"Даешь жару": Тина Кароль в кроваво-красном платье оголила стройные ноги и взорвала Instagram (фото)

Всего за несколько часов новое фото Кароль собрало десятки тысяч лайков.

Украинская певица Тина Кароль покорила сеть дерзким образом.

Фото, где она позирует в красивом красном платье, появилось в ее Instagram.

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Всего за несколько часов новое фото Кароль собрало десятки тысяч лайков. Многие поклонники сравнили девушку с тигрицей.

"Малая, да ты жару даешь", "Вот она, тигрица, заставила влюбиться", "Женщина-огонь. Вызывайте пожарных, сейчас все тут загорятся", "Грация кошки", "Нет слов", - написали комментаторы.

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