Instagram Тина Кароль
"Даешь жару": Тина Кароль в кроваво-красном платье оголила стройные ноги и взорвала Instagram (фото)
12:22, 22 мая 2019Звезды
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Всего за несколько часов новое фото Кароль собрало десятки тысяч лайков.
Instagram Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль покорила сеть дерзким образом.
Фото, где она позирует в красивом красном платье, появилось в ее Instagram.
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Всего за несколько часов новое фото Кароль собрало десятки тысяч лайков. Многие поклонники сравнили девушку с тигрицей.
"Малая, да ты жару даешь", "Вот она, тигрица, заставила влюбиться", "Женщина-огонь. Вызывайте пожарных, сейчас все тут загорятся", "Грация кошки", "Нет слов", - написали комментаторы.
Как сообщал УНИАН, Лобода показала зрелищный тизер нового клипа.
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