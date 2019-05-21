Змеи, кожа и танцы на столах: Лобода показала зрелищный тизер нового клипа (видео)

На видео Лобода предстает в нескольких образах: то она танцует на столе в ультракоротком мини, то позирует в длинном пальто и шляпе на фоне огромного креста.

Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) представила тизер клипа новой песни "Пуля-Дура".

Читайте такжеПолуголые люди на шестах: MARUV выпустила мегапровокационный клип (видео)

Тизер клипа опубликован в Instagram певицы.

На видео Лобода предстает в нескольких образах: то она танцует на столе в ультракоротком мини, то позирует в длинном пальто и шляпе на фоне огромного креста. Также в ролике артистка появляется в костюме скелета и с соответствующем макияжем.

"Взрыв идеальности, шика, эстетики и моей души!", "Светлана Сергеевна, это будет взрыв.. Очень ждем", - прокомментировали пользователи работу певицы.

Как сообщал УНИАН, экс-"виагра" оголила огромную грудь в Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter