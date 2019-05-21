Змеи, кожа и танцы на столах: Лобода показала зрелищный тизер нового клипа (видео)
14:33, 21 мая 2019Звезды
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На видео Лобода предстает в нескольких образах: то она танцует на столе в ультракоротком мини, то позирует в длинном пальто и шляпе на фоне огромного креста.
Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) представила тизер клипа новой песни "Пуля-Дура".
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Тизер клипа опубликован в Instagram певицы.
На видео Лобода предстает в нескольких образах: то она танцует на столе в ультракоротком мини, то позирует в длинном пальто и шляпе на фоне огромного креста. Также в ролике артистка появляется в костюме скелета и с соответствующем макияжем.
"Взрыв идеальности, шика, эстетики и моей души!", "Светлана Сергеевна, это будет взрыв.. Очень ждем", - прокомментировали пользователи работу певицы.
Как сообщал УНИАН, экс-"виагра" оголила огромную грудь в Instagram.
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