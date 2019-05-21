Сбежавшая в Россию опальная певица вернулась в Киев (фото)

Лобода выложила в сеть фото, на котором позирует вместе со своим давним приятелем - украинским дизайнером грузинского происхождения по имени Бичолла Тетрадзе.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику.

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Так, на днях звезда выложила в сеть фото, на котором позирует вместе со своим давним приятелем - украинским дизайнером грузинского происхождения по имени Бичолла Тетрадзе. Парочка весело проводила время, наслаждаясь шампанским и теплыми объятиями друг друга, пишет clutch.

Лобода позирует в черно-белой спортивной кофте. Лицо украшает легкий макияж и круглые солнцезащитные очки. Волосы певицы распущены и слегка растрепаны. А вот дизайнер, видимо, решил пошутить и нацепил на голову голубой парик. Также на нем цветастая рубашка и оригинальные темные очки.

Геологацию к фото Светлана Лобода предпочла не указывать. Но вот сам Бичолла раскрыл их местоположение, отметив место встречи как Киев. Отсюда становится понятно, что Лобода тайно посещала Украину.

Публикация певицы не осталась без внимания фанатов. Фолловеры начали активно обсуждать снимок Лободы и высказывать свои догадки относительно повода мероприятия.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица Светлана Лобода выпустила новый трек "Пуля-дура".