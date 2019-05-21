Картошку посадила, можно и отдохнуть: украинская певица похвасталась фигурой в купальнике (фото)

Снимками с отдыха Ирина Федишин похвасталась в Instagram, опубликовав несколько фото в купальнике, на которых демонстрирует стройную фигурку.

Популярная певица Ирина Федишин, которая недавно во время отдыха в Египте попала в песчаную бурю, снова отправилась за границу.

В этот раз они с мужем выбрали один из турецких курортов. Снимками с отдыха певица похвасталась в Instagram, опубликовав несколько фото в купальнике, на которых демонстрирует стройную фигурку.

«Хотела на Мальдивы, а муж привез меня в Турцию. Но здесь очень красиво», - написала Ирина под новыми фото.

Ранее Ирина Федишин удивила поклонников, показав, как она с семьей сажала картошку. Звездная слава не избавила певицу от обязанности каждый год с семьей работать в огороде.

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV в леопардовом купальнике засветила ягодицы.

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