Ирина Федишин похвасталась фигурой в купальнике / Фото: 1+1
Картошку посадила, можно и отдохнуть: украинская певица похвасталась фигурой в купальнике (фото)
13:27, 21 мая 2019Звезды
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Снимками с отдыха Ирина Федишин похвасталась в Instagram, опубликовав несколько фото в купальнике, на которых демонстрирует стройную фигурку.
Ирина Федишин похвасталась фигурой в купальнике / Фото: 1+1
Популярная певица Ирина Федишин, которая недавно во время отдыха в Египте попала в песчаную бурю, снова отправилась за границу.
В этот раз они с мужем выбрали один из турецких курортов. Снимками с отдыха певица похвасталась в Instagram, опубликовав несколько фото в купальнике, на которых демонстрирует стройную фигурку.
«Хотела на Мальдивы, а муж привез меня в Турцию. Но здесь очень красиво», - написала Ирина под новыми фото.
Ранее Ирина Федишин удивила поклонников, показав, как она с семьей сажала картошку. Звездная слава не избавила певицу от обязанности каждый год с семьей работать в огороде.
Как сообщал УНИАН, ранее MARUV в леопардовом купальнике засветила ягодицы.
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