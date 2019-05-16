MARUV в леопардовом купальнике засветила ягодицы (фото)

Артистка приехала в Монако, чтобы выступить с концертом.

Украинская певица MARUV показала фото с отдыха в Монте-Карло. Девушка приехала в Монако, чтобы выступить с концертом, но не забыла и поплавать в бассейне с видом на море.

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Снимок звезда разместила в своем Instagram.

На фото девушка позирует в леопардовом купальнике, а подписчики могут увидеть ее ягодицы. MARUV также продемонстрировала новую ультракороткую стрижку, которая, к слову, ей очень идет.

Как сообщал УНИАН, MARUV представила новый тизер клипа Mon Amour.

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