Instagram MARUV
MARUV в леопардовом купальнике засветила ягодицы (фото)
19:17, 16 мая 2019Звезды
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Артистка приехала в Монако, чтобы выступить с концертом.
Instagram MARUV
Украинская певица MARUV показала фото с отдыха в Монте-Карло. Девушка приехала в Монако, чтобы выступить с концертом, но не забыла и поплавать в бассейне с видом на море.
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Снимок звезда разместила в своем Instagram.
На фото девушка позирует в леопардовом купальнике, а подписчики могут увидеть ее ягодицы. MARUV также продемонстрировала новую ультракороткую стрижку, которая, к слову, ей очень идет.
Как сообщал УНИАН, MARUV представила новый тизер клипа Mon Amour.
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