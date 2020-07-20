35-летняя Тина Кароль с минимальным макияжем показала крупным планом молодое лицо (фото)
13:42, 20 июля 2020Звезды
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Певица записала видео из автомобиля. На ней была надета черная кофточка и черная косынка.
Волосы артистка распустила, а на лицо нанесла очень легкий макияж / Instagram Тина Кароль
Популярная украинская певица Тина Кароль поздравила коллегу по сцене Влада Дарвина с днем рождения.
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Видео она разместила в "историях" в своем Instagram.
Певица записала видео из автомобиля. На ней была надета черная кофточка и черная косынка. Волосы артистка распустила, а на лицо нанесла очень легкий макияж. При этом девушка выглядела так свежо и молодо, что сложно поверить, что ей на самом деле уже исполнилось 35 лет.
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