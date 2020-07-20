цей матеріал доступний українською

35-летняя Тина Кароль с минимальным макияжем показала крупным планом молодое лицо (фото)

13:42, 20 июля 2020
Звезды
312 0
Волосы артистка распустила, а на лицо нанесла очень легкий макияж / Instagram Тина Кароль

Читайте также"Кукла": Настя Каменских в кожаных шортах показала стройную фигуру (фото)

Видео она разместила в "историях" в своем Instagram.

Певица записала видео из автомобиля. На ней была надета черная кофточка и черная косынка. Волосы артистка распустила, а на лицо нанесла очень легкий макияж. При этом девушка выглядела так свежо и молодо, что сложно поверить, что ей на самом деле уже исполнилось 35 лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня стала известна третья участница "Танцев со звездами".

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Тина Кароль