35-летняя Тина Кароль с минимальным макияжем показала крупным планом молодое лицо (фото)

Певица записала видео из автомобиля. На ней была надета черная кофточка и черная косынка.

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Видео она разместила в "историях" в своем Instagram.

Певица записала видео из автомобиля. На ней была надета черная кофточка и черная косынка. Волосы артистка распустила, а на лицо нанесла очень легкий макияж. При этом девушка выглядела так свежо и молодо, что сложно поверить, что ей на самом деле уже исполнилось 35 лет.

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