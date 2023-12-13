По словам женщины, до сих пор доподлинно неизвестно, что спровоцировало сепсис.

Тяжелобольную актрису Екатерину Тышкевич перевели из реанимации в палату. Она находится в окружении мужа и матери.

Об улучшении состояния жены в Instagram сообщил муж Екатерины - украинский актер Валентин Томусяк. По его словам, эту ночь актриса уже провела за пределами реанимации.

"Сегодня наконец-то ночует в палате", - написал Валентин, опубликовав фото из больницы.

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Рядом с Тышкевич находится также ее мать Наталья Малащук. Женщина в своем Instagram также поблагодарила всех за поддержку, в том числе и финансовую. По ее словам, Екатерина находится в крайне тяжелом состоянии уже 10 дней.

"Друзья, уже десять дней моя дочь находится в крайне тяжелом состоянии. До сих пор доподлинно неизвестно что именно к этому привело. Но лучшие медики круглосуточно борются за ее жизнь. Мы с Валиком всегда рядом и получаем от вас много слов поддержки и пожеланий как можно скорее выздороветь", - отметила мать.

По словам женщины, семья Тышкевич чувствует духовную поддержку и благодарит за финансовую помощь в сложное время.

"Катя очень сильная. Да у нее еще куча дел в мире. Поэтому боремся!", - отметила Наталья.

Болезнь Екатерины Тышкевич

Актриса Екатерина Тышкевич страдает от постоянных головных болей. Она пыталась лечиться даже народной медициной, но это не давало результатов. В результате актриса решила уехать на Бали в надежде, что там ей станет лучше.

Недавно Тышкевич вернулась в Украину. В последнее время она находилась в Одессе. Неожиданно ей стало плохо, поэтому ее госпитализировали. Как оказалось, у нее сепсис. Причина неизвестна.

Муж звезды вышел на связь после ее госпитализации и рассказал, как она себя чувствует через неделю пребывания в реанимации. По словам Валентина, Кате становится лучше.

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