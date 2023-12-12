По его словам, она начинает восстанавливаться.

Супруг звезды сериала "Ничто не случается дважды" Екатерины Тышкевич вышел на связь после ее госпитализации и рассказал, как она себя чувствует спустя неделю пребывания в реанимации.

По словам Валентина Томусяка, Екатерине физически уже лучше, однако ее психо-эмоциональное состояние остается тяжелым.

На своей странице в Instagram он сообщил, что его супруга до сих пор находится в реанимации, несмотря на то, что уже немного начала восстанавливаться.

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Томусяк все время находится вместе с любимой. Когда в больнице заканчивается обход, он может немного побыть рядом с ней.

Врачи говорят, что лечение будет длительным и тяжелым.

"Наконец-то именно с сегодняшнего дня они хотя бы нащупали какую-то опору. Состояние Кати для них все еще остается тяжелым, они говорят, что путь еще длинный, но положительная динамика есть", – поделился с аудиторией Валентин.

Екатерина Тышкевич попала в больницу

Уже давно известно о том, что Тышкевич страдает от постоянных головных болей. Она пыталась лечиться даже народной медициной, но это не давало результатов. В итоге актриса решила уехать на Бали в надежде, что там ей станет лучше.

Недавно Тышкевич вернулась в Украину. Последнее время она находилась в Одессе. Неожиданно ей стало плохо, поэтому ее госпитализировали. Как оказалось, у нее сепсис. Причина неизвестна.

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