Певица также вспомнила свой опыт участия в "Холостячке".

Популярная украинская певица и участница второго сезона проекта "Холостячка" Злата Огневич прокомментировала новый "Холостяк-13" с ветерном войны Александром "Тереном" Будько.

Звезда рассказала, что смотрит все выпуски шоу и считает, что у него полезный посыл для всех зрителей.

"Это прекрасный пример для того, чтобы у нас знали и понимали, как правильно вести себя с ветеранами. Это вообще беспрецедентный кейс в мире. Еще никогда ни в одном шоу не было такого участника всех "Холостячек" и "Холостяков". Конечно, я смотрю за этим и мне очень интересно увидеть, произойдет ли любовь в этом реалити", - сказала Злата в эфире "Нашего радио".

Она также добавила, что во время участия в "Холостячке" у нее были настоящие чувства. Поэтому Огневич верит в хэппи-энд будущей пары.

"У меня все было по-честному. Я влюбилась по-настоящему. Просто у меня не сложилось, так бывает в жизни, но любовь в этом реалити точно можно найти".

К слову, за сердце Александр "Терен" Будько на шоу пришли бороться 13 участниц. Однако после трех выпусков девушек остались уже 9.

Напомним, ранее стало известно, с кем состоялся первый поцелуй на проекте "Холостяк-13".

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