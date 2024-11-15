'Холостяк-13': с кем состоялся первый поцелуй 'Терена' на шоу (фото)

Первый страстный момент состоялся на первом индивидуальном свидании третьего выпуска.

На телеканале СТБ вышел третий выпуск романтического проекта "Холостяк", главным героем которого стал Александр "Терен" Будько. Во время одного из свиданий нового эпизода уже состоялся первый поцелуй на шоу. Стало известно, с кем у ветерана войны возникла первая страсть.

На прошлой неделе "холостяк" пообещал встретиться с 29-летней тату-мастером Викторией. Поэтому новый выпуск начался именно с их свидания. Девушка и мужчина катались на мотоциклах, а позже провели время за разговорами в загородном комплексе отдыха.

Виктория и Александр откровенно поговорили о личной жизни друг друга. В частности, девушка призналась, что уже была замужем, но 9 лет назад развелась, а "Терен" поделился, что пережил измену любимой.

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Во время разговоров между ними появилась романтическая связь и длительное время они просто молча смотрели друг другу в глаза. Позже от Александра прозвучал вопрос, чего бы сейчас хотела девушка, в ответ на что услышал, что она бы хотела поцеловаться. Виктория взяла инициативу в свои руки и поцеловала "холостяка".

"Как в кино. Когда все круто, все красиво, все есть. Вы уже сидите друг возле друга и происходит вот это с каждой секундой все ближе и ближе. Очевидно, что оно должно было произойти", - прокомментировал первый поцелуй Александр.

В конце свидания Виктория получила желанную розу от главного героя. Поэтому девушка продолжает участие в шоу.

Напомним, ранее "Терен" рассказал о своем врожденном пороке. Александр признался, что из-за проблем со здоровьем у него было немало комплексов.

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