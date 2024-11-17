Интервьюерка положительно оценила шоу "Холостяк" за деликатное и прогрессивное освещение темы инвалидности.

Известный украинский интервьюер и феминистка Эмма Антонюк высказала свое мнение относительно реалити-шоу "Холостяк", в частности, обратив внимание на 13 сезон, где главным героем стал ветеран войны Александр Терен.

Антонюк не скрывает своего скептического отношения к формату шоу, где, по ее словам, двадцать привлекательных женщин конкурируют за одного мужчину, со всем набором клише о женской конкуренции и сплетнях. Она считает, что такой формат существует только благодаря патриархальной системе, которая преследует женщину.

Однако, несмотря на критику формата, Антонюк признала прогрессивность этого сезона "Холостяка". Она отметила открытое обсуждение темы инвалидности, что является важным шагом в борьбе со стигматизацией людей с инвалидностью в украинском обществе.

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"Несмотря на то что формат уравновешен "Холостячкой", идея конкуренции двадцати привлекательных женщин за одного мужчину, со всем набором клише о женской конкуренции и сплетнях, не моя. Я понимаю, что это жанр. И так же понимаю, что он существует только благодаря патриархальной системе, которая преследует женщину, как человека", – отметила феминистка.

Особенно Антонюк поразили моменты, где участницы откровенно говорили о сексе с человеком с ампутацией, а также сцены, где Александр Терен активно проводит время, занимается спортом и демонстрирует свою силу духа.

"Я пищала от восторга, когда женщина обсуждала с Холостяком свою группу инвалидности. Когда Ульяна Пчелкина говорила с участницами о сексе с человеком с ампутацией. Когда красивый, как весенний рассвет, Терен гоняет на моцике и лезет по скале. Когда тема инвалидности транслируется с уважением и без жалости. Мы (имею в виду страну и медиа) ставим такую высоченную планку для этого формата в мире, что не замечать это невозможно, – заявила Антонюк.

Она также обратила внимание на положительные отзывы о 13 сезоне "Холостяка" в зарубежных медиа.

Также, по мнению Антонюк, шоу "Холостяк" с Александром Тереном делает важное дело для украинского общества, разрушая стереотипы о людях с инвалидностью и ветеранах.

Напомним, экс-участница "Холостяка-13" прокомментировала свое участие в шоу и вылет из него.

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