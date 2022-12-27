В новом видео Юрий продемонстрировал звонок Дмитрия Рогозина Путину. Во время общения пропагандист жалуется на свое недавнее ранение.

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий порадовал поклонников новой пародией на россиян. В этот раз действующими персонажами были пропагандист Дмитрий Рогозин и лидер страны-агрессора Владимир Путин. Видео было опубликовано на YouTube-канале Великого.

Так, актер в образе Рогозина просил Путина помочь ему с перелетом в Москву, чтобы там ему сделали операцию.

"Мне попали прямо, скажем, в центр принятия решений. Нет, не в голову. Когда я головой решения принимал? Попали в то место, где при мне "Роскосмос" находился. Короче, попали в то место, куда вас Медведев целовал после третьей инаугурации", - процитировал Великий пропагандиста.

"Путин" на видео заявил, что не будет спасать своего сторонника, посоветовав ему сменить прозвище "батут" на "дуршлаг".

"Получается, что ты теперь штопаный батут? Ты что такое говоришь, двухочковый? Погода сейчас нелетная. Что я, тучи разгоню? Ты тоже не сравнивай свою задницу с днем победы. Мне и так хватает, что последний наш парад только с этим и ассоциировался! Во-первых, меняй свой позывной с "батута" на "дуршлаг", а во-вторых, мы что-то придумаем. В крайнем случае будет у тебя трудолюбивая резиновая задница", - сказал Великий в образе Путина.

Ранение Рогозина: подробности

21 декабря российский политик Дмитрий Рогозин находился во временно оккупированном Донецке в ресторане, где праздновал свой 59-й день рождения. Случился обстрел, в ходе которого у Рогозина в позвоночнике застрял осколок мины. Врачи в Донецке заявили, что не могут его извлечь, и отправили пациента в военный госпиталь Ростова-на-Дону.

Напомним, звезда "Квартала 95" Великий жестко высмеял минобороны РФ.

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