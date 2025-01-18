Исполнительница сравнила, с кем ей было лучше работать - с Дмитрием Шуровым или Тиной Кароль.

Украинская певица, известная хитом "Гуцулянка", FIЇNKA, которую ранее заподозрили в плагиате, высказалась о музыкальном продюсере Национального отбора на "Евровидение-2025" Тине Кароль. Исполнительница, которая участвует в конкурсе, ответила, комфортно ли ей работать со знаменитостью.

Как известно, в прошлом году музыкальным продюсером шоу был Дмитрий Шуров. Это уже не первый раз, когда FIЇNKA участвует в Нацотборе, поэтому у нее была возможность поработать с Шуровым и сравнить двух продюсеров.

В интервью для "РБК-Украина" артистка не стала скрывать, что в этом году перед ней поставили больше требований, чем в прошлые годы. По ее наблюдению, Тина Кароль более скрупулезно относится к конкурсу. В то же время участница отмечает, что оба продюсера очень разные, поэтому пока она не готова сравнивать, с кем ей лучше работать.

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"Они совершенно разные люди, абсолютно разный подход. Но я не могу сравнивать, потому что было пока одно прослушивание, именно когда я с Тиной общалась вживую. И она так волнуется за все. Она хочет, чтобы нам и комфортно было, и хорошо, и тепло, и чтобы мы не забыли ничего, и не волновались, и напомнить за все. В принципе, Дмитрий волновался за нас тоже. Но говорю, это разные люди, разные подходы. Я уже смогу дать оценку позже", - указала FIЇNKA.

Она также ответила на упреки, что Тина Кароль очень строгая и требовательная. По словам конкурсантки, ей такое подходит, она готова к большим требованиям, ведь так ей работать комфортнее. Сейчас этой строгости FIЇNKA не заметила в продюсере, но если она будет, то это только к лучшему для нее.

"Не очень нравится, когда все на скорую руку, лишь бы было. Мне больше нравится четкость в работе, чтобы мы знали, что мы делаем, за что беремся. Если она (Тина Кароль - УНИАН) будет ставить какие-то конкретные цели, задачи, то мне прям супер, все будет быстрее делаться. Тем более, что все в Киеве, а я в Ивано-Франковске, то когда я буду приезжать, времени будет немного. Поэтому если Тина строгая, то мы с ней сработаемся. Но она такая милая, улыбчивая, все было хорошо", - добавила певица.

Напомним, ранее FIЇNKA ответила на обвинения в плагиате. Певица поделилась, что ей сказала Тина Кароль после подозрений в копировании известного испанского трека.

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