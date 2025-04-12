Музыканты объяснили, почему решили сделать кавер именно хита Сальвадора Собрала.

Украинская группа Ziferblat, которая в этом году представит нашу страну на международном песенном конкурсе "Евровидение", перепела песню победителя 2017 года Сальвадора Собрала из Португалии.

Видео с кавер-версией композиции "Amar Pelos Dois" опубликовали на официальном YouTube-канале "Евровидения". Лидер группы Даниил Лещинский чувственно исполнил песню в сопровождении фортепиано.

"Эта композиция очень резонирует с нашей группой. Она со сложной гармонией, и нам всегда интересно делать такую музыку. Именно с этой песней Сальвадор Собрал победил на "Евровидении-2017" в Киеве. В свое время она очень понравилась украинцам. И мне в том числе, я сквозь годы вынашивал идею интерпретации этой композиции. В целом победа Сальвадора не является рядовой для конкурса. Я думаю, что на будущие годы он останется одним из нетипичных победителей", - отметил музыкант в комментарии Суспільному.

Видео дня

Реакция поклонников

Еврофаны уже оценили кавер украинцев и оставили свои комментарии:

"Идеальный пример "объединенных музыкой"

"Это просто невероятно. Я знала, что Ziferblat могут все, но не настолько же? Моя любимая песня с "Евровидения" в исполнении любимой украинской группы. Вы просто фантастические"

"Вот что такое "Евровидение". Слышать, как украинец поет на португальском"

"Восхитительно".

К слову, 69-й конкурс "Евровидение" состоится в этом году в швейцарском городе Базель. 13 и 15 пройдут полуфиналы, а вот гранд-финал ожидается 17 мая. Группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" выступит в первом полуфинале под номером пять.

Напомним, представители Украины на "Евровидении-2025" посвятили выступление за рубежом жертвам российской атаки.

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