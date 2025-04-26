Группа Ziferblat снова попала в топ-10.

Уже в мае 2025 года состоятся полуфиналы и гранд-финал международного конкурса "Евровидение-2025", во время которых будет выбран лучший артист этого года. Сейчас участники события активно готовятся к выступлениям на международной арене, а тем временем ставки в букмекерском рейтинге постоянно меняются. Стало известно, на каком сейчас месте Украина.

Нашу страну на музыкальном шоу будет представлять группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Музыканты выступят в первом полуфинале под номером 5. Согласно информации с сайта Odds Eurovision, неизменным фаворитом остается Швеция. Она изначально занимает первое место в рейтинге. У нее самые большие шансы на победу - 83%. Эту страну представит KAJ с песней "Bara bada bastu".

На втором и третьем местах оказались Австрия (JJ "Wasted Love") и Франция (Louane "Maman"). Эти страны также уже длительное время остаются в тройке лучших. Пятое и шестое места занимают Нидерланды и Финляндия.

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Наша страна оказалась на седьмой строчке. Вероятность того, что группа Ziferblat займет именно это место сейчас составляет 55%. Однако ставки еще могут измениться несколько раз, а финал конкурса никак не зависит от рейтингов букмекеров.

"Евровидение-2025" состоится в Базеле, Швейцария. Первый полуфинал запланирован на 13 мая. Второй полуфинал состоится 15 мая, а гранд-финал - 17 мая. В шоу примут участие 37 стран.

Напомним, ранее Анатолий Матвийчук резко высказался о представителях Украины на "Евровидении-2025". Народный артист Украины убежден, что ZIferblat незаслуженно победили на Нацотборе. Он также назвал имя артистки, которая, по его мнению, была более достойна победы на конкурсе.

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