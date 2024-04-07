Букмекеры прогнозируют победу певцу из Швейцарии Nemo.

Согласно рейтингам букмекеров, которые показали, что Украина выбыла из тройки лидеров, на вокальном конкурсе "Евровидение-2024" победителем впервые может станет небинарная личность. Речь идет о представителе Швейцарии певце Nemo.

Как сообщает Daily Mail, артист выглядит как лицо мужского пола, однако он сам позиционирует себя небинарным человеком, то есть не хочет определять ни свой пол, ни гендерную роль. Nemo представляет себя определением "они".

Певец будет выступать на конкурсе с песней "The Code". Как поделился исполнитель, главной целью его трека является показать всему миру, как они понимают свою небинарную идентичность, и надеются представить мировое ЛГБТ+ сообщество на "Евровидении".

"Считается, что если Nemo выдержат все эти высокие ноты и продемонстрируют все эти разные стили, они получат очень высокую оценку среди жюри, но трудно знать, что решат зрители, поскольку реального прецедента нет. Это очень уникальная песня, которая выходит за рамки", - заявил один из экспертов конкурса.

К слову, предшественником Nemo среди лидеров в голосовании букмекеров был представитель Хорватии, певец Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim".

Напомним, стало известно, под каким номером выступит alyona alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024".

Вас также могут заинтересовать новости: