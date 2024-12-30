Студентка поделилась, за что благодарна Александру, с которым у них не сложились отношения.

Экс-участница шоу "Холостяк", студентка Юстина Багай, которая ранее рассказала о первых эмоциях после вылета из проекта, высказалась о главном герое - ветеране войны Александре "Терене". Девушка объяснила, какого мужчину мечтает видеть рядом с собой.

В интервью "РБК-Украина" она поделилась, что военный не до конца соответствовал ее критериям идеального мужчины. Однако участница не скрывает, что Александр ей очень нравился и у нее были чувства к мужчине. Девушка добавила, что ее будущий избранник должен быть добрым и искренним, который сможет стать опорой для нее.

"У меня есть список качеств мужчины, которые я хочу видеть. Саша, это скорее, о симпатии. Он не соответствовал идеалам моего мужа, он был другим. Но вопреки идеалам, которые есть в моей голове, Саша все равно мне очень понравился. Мужчина должен быть хорошим, добрым, с искренним сердцем. Тем, кто поддержит, поможет, станет опорой. Мужчины это прекрасно, на самом деле. Я люблю мужчин", - подчеркнула Юстина.

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Участница, которая вылетела из шоу за шаг до финала, также дала совет девушкам, которые болезненно переживали разрыв отношений, как и она сама. Она подчеркнула, что важно уметь отпустить прошлое, а еще поблагодарила "холостяка" за опыт и жизненные уроки, которые получила от него.

"Я считаю, что на этом этапе, я очень благодарна Александру за тот опыт. Я очень благодарна ему за то, какой он в жизни, как он меня поддерживал и какие жизненные уроки он мне дал. И надо просто отпускать. Саша не такой идеальный, как я себе его рисовала, но это прекрасно. Надо благодарить и отпускать", - отметила Багай.

Напомним, ранее Юстина Багай призналась, что у нее была депрессия после вылета. Девушка поделилась, что ей помогло выйти из этого состояния.

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