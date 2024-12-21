Студентка поделилась, как изменилась ее жизнь после проекта.

Экс-участница шоу "Холостяк" студентка Юстина Багай, которая покинула шоу в восьмом выпуске, рассказала о первых эмоциях, когда она поняла, что покидает проект. Девушка поделилась, какой момент после вылета из проекта стал для нее самым худшим.

В интервью для "Люкс ФМ" Юстина рассказала, что после прощания с главным героем Александром "Тереном" сначала она не могла осознать, что их история завершилась. Девушка села в авто и не смогла сдержать слез. Ей было очень больно, но худшим моментом стало осознание, что у "холостяка" не было таких чувств к участнице, как у нее к нему.

"Я не понимала. Откровенно говоря, ничего не чувствовала. Пустота. Я шла к автомобилю с ним за руку и не верила в происходящее. Меня прорвало уже в машине. Когда я села туда, посмотрела на моего редактора, которая на протяжении проекта стала мне как старшая сестра и ... заплакала. Худшим был момент осознания его слов, что он не испытывал взаимных чувств ко мне, что "его пульс оставался спокойным в моменты, когда должен был ускоряться". С каждым лишним километром, я проходила свое путешествие по "Божественной комедии" и ее девятью кругами ада", - поделилась Юстина.

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Будущий дипломат также рассказала, как повлиял на нее проект и что изменилось в ее жизни после участия в шоу. По словам экс-участницы, благодаря съемкам в шоу она смогла взглянуть на себя с другой стороны и изменить отношение к жизни. Теперь Багай более уверена в своих действиях и открыта к экспериментам.

"Проект дал мне возможность посмотреть на себя и свои убеждения с другой стороны. Я изменила свое отношение к себе и вообще сделала квантовый скачок в развитии, увидела себя под другим углом и поняла для себя новые выводы. Я стала другой, сделала новые выводы и избавилась от каких-то навязанных мне стереотипов. Этот проект разделил мою жизнь на "до" и "после". Я позволяю теперь себе все, что раньше запрещала и научилась ценить момент", - добавила экс-участница.

К слову, на этой неделе проект покинула только одна участница Юстина. Далее за сердце ветерана война "Терена" будут бороться волонтер Инна и таролог Анастасия.

Напомним, ранее Юстина Багай ответила на хейт из-за ее молодого возраста и отсутствия опыта серьезных отношений. Девушка объяснила, почему решила принять участие в проекте.

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