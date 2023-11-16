Представительница Непала очень уверенно вела себя на конкурсе красоты.

В Сальвадоре проходит конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023". Красавицы со всего мира уже успели продемонстрировать купальники.

Впервые в истории международного конкурса за право называться самой красивой вышла пышнотелая представительница, приехавшая из Непала, - Джейн Гаррет.

Женщина удивила присутствующих пышными формами. Она уверенно вышла к публике в купальнике серо-фиолетового блестящего оттенка. Одежда подчеркивала все изгибы женщины.

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А на приветственном ужине Джейн продемонстрировала длинное платье зеленого цвета с вырезом, украшенное золотыми вставками. Дополняли образ вечерний макияж и объемно уложенные волосы.

На другой день представительница Непала предстала в эффектном светло-голубом платье с полупрозрачными объемными рукавами. Дополнили образ украшения, макияж и пышные локоны.

На официальном сайте "Мисс Вселенная" говорится, что Джейн Гарретт работает медсестрой и учит людей быть уверенными в себе.

"Больше всего в своей жизни я горжусь своим стремлением к саморазвитию. Если бы я могла иметь какую-то сверхспособность, то это был бы телекинез. Меня вдохновляет преодоление жизненных трудностей. Если бы мне пришлось описать себя одним словом, это был бы "провидец". Я счастлива, когда меня окружают люди, которых я люблю. Я не могу жить без любимых книг", - рассказала участница.

Напомним, что Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная-2023" представляет 26-летняя киевлянка Ангелина Усанова. Недавно украинка продемонстрировала стыльный "лук" с символикой.

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