Она рассказала, что приходилось делать тайком от создателей проекта.

Участница 13 сезона романтического шоу "Холостяк" Юстина Багай призналась, что шла на риск и нарушала правила проекта.

По словам девушки, для нее пятая неделя на реалити во Львовской области была достаточно сложной. Напомним, что участница была на групповом свидании с Александром "Тереном" Будько и волонтером Инной. Во время личного общения между Инной и главным героем шоу состоялся поцелуй. Этот момент увидела Юстина и не смогла сдержать слез.

Однако девушка в своем Instagram решила рассказать, какие правила ей пришлось нарушить, чтобы как-то отвлечься от неприятных эмоций. В частности, она написала, что тайком с другими участницами смотрела телевизор, который запрещают создатели шоу.

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"Из лучшего нас ждал только телевизор в комнате и похищенный пульт, мы даже Ютуб тайком смотрели по ночам с минимальным звуком! Я думаю, что все знали за пульт, но мы играли в кошки-мышки с редакторами", - призналась Юстина.

Она также добавила, что смотрели с девушками сериал "Одна семья", который спасал "от душевной пустоты и холостяцкой тусовки".

К слову, за сердце "холостяка" Александра Терена пришли бороться на шоу 13 участниц. После пяти выпусков на проекте их осталось уже 6.

Напомним, ранее экс-участница "Холостяка-13" Ксения прокомментировала свой вылет из шоу.

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