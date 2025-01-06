ENLEO отметил, что ему очень обидно из-за инцидента с российскими песнями, и он вынес для себя урок.

Украинский певец и участник Нацотбора на "Евровидение-2025" ENLEO, который попал в скандал с российской музыкой, объяснил свою позицию относительно творчества певцов из страны-агрессора. Никита Леонтьев (настоящее имя ENLEO) ответил, почему слушал российские песни во время войны.

В прошлом месяце артист стал звездой сети. Причиной стало видео, на котором он признался, что слушает российские треки. В его истории прослушиваний были песни рэперов из РФ Oxxxymiron, ЛСП и Markul.

В интервью Славе Демину исполнитель отметил, что якобы он еще в начале полномасштабного вторжения отказался о творчества артистов из террористической страны. По его словам, он даже запускал флешмоб, чтобы "вытеснять" российскую музыку из украинских музыкальных чартов.

Однако в декабре Никита решил пересмотреть, какие новые треки вышли у Oxxxymiron. Забыв о своем правиле не слушать песни на стриминговых сервисах, он прослушал некоторые композиции рэпера на платформе.

"Вечером до того видео, я наткнулся на какой-то тикток Oxxxymiron, и так как я до войны действительно слушал несколько его песен, решил посмотреть, что там у него получилось, пролистал эти песни, почитал тексты. Я сделал большую ошибку, потому что это было сделано на платформах Apple Music, Spotify. Когда ты прослушиваешь эту песню, ты платишь какую-то очень-очень маленькую, но копеечку туда. Я раньше даже с этим боролся. Мы когда-то выгнали Моргенштерна с первого места в чартах. Но со временем в моменте я сам об этом забыл и прослушал", - сказал Леонтьев.

Исполнитель хитов "Інша любов", "Веди мене в храм" добавил, что ему очень стыдно за тот инцидент. А также для себя он сделал вывод, что больше никогда не вернется к российской музыке.

"Я не нарушил правила Нацотбора, я нарушил важное правило неписаное для артиста украинского. Мне действительно жаль, что так произошло. Я вынес из этого важный урок: я даже один раз больше не зайду послушать российскую песню. Потому что эти прослушивания были не из-за любви к тем песням, или к тем артистам, а чисто из-за интереса", - отметил ENLEO.

К слову, артист пока не прошел в финал Нацотбора. С 13 по 17 января его ожидает голосование, во время которого будет определен десятый финалист.

Напомним, ранее Руслана отреагировала на скандал ENLEO с российской музыкой. Победительница "Евровидения-2004" убеждена, что "ничего страшного" не произошло.

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