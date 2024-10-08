Также Светлана Михальчук ответила, поддерживает ли связь с семьей Елены Янченко.

Участница последнего выпуска 16 сезона проекта "Міняю жінку" на телеканале 1+1 Украина Светлана Михальчук поделилась впечатлениями от участия в реалити. Женщина ответила, как уговорила любимого на участие и общается ли с семьей Елены Янченко.

В новом эпизоде, как известно, семьями на неделю обменялись люди с совершенно разным подходом к воспитанию детей, взглядами на финансы и образом жизни. Либеральная мама Светлана в семье учительницы Янченко устроила "волшебный хаос", а Елена пыталась изменить воспитание детей в семье Михальчук.

В интервью сайту 1plus1 Светлана рассказала, что сейчас они не общаются с семьей Елены. Лишь порой женщины поддерживают связь. По словам Михальчук, участие в проекте повлияло на их семью. В частности, муж Светланы начал больше внимания уделять любимой и помогать ей в быту.

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"Отношения с семьей мы не поддерживаем, но с Машей я периодически общаюсь. После окончания проекта мы общались чаще, но сейчас только время от времени. Отношение мужа ко мне также изменилось. Поскольку я теперь работаю на дополнительной работе, мой любимый Саша начал уделять время быту, правда, частично. Он может иногда приготовить ужин. А еще он дважды забросил свою стирку в стиральную машину", - поделилась Михальчук.

Женщина рассказала также, как уговорила мужа Александра сняться в проекте "Міняю жінку". Светлана говорит, что не сразу сообщила мужу о съемках. Когда он узнал, Михальчук долго уговаривала его, но все же ее избранник согласился:

Когда я заполнила анкету на сайте, то даже не надеялась, что меня заметят. Мужу призналась не сразу. После долгого разговора и многочисленных объяснений, что для меня это очень важно, он наконец дал согласие на участие в проекте и сказал: "Делаю это исключительно потому, что люблю тебя".

К слову, реалити-шоу "Міняю жінку" транслируется каждую пятницу на телеканале 1+1 Украина. На этой неделе выйдет уже 6 выпуск проекта.

Напомним, ранее стало известно, когда выйдут финальные серии украинского сериала "Женский доктор. Новая жизнь 2".

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