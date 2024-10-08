'Женский доктор. Новая жизнь 2': стало известно, когда выйдут финальные серии

Уже совсем скоро второй сезон сериала закончится.

На этой неделе завершится показ 40-серийного сериала "Женский доктор. Новая жизнь 2" на телеканале 1+1 Украина. Так, согласно графику выхода серий последнюю зрители увидят уже в этот четверг.

Таким образом, в понедельник, 7 октября в эфире появилась 37 серия, 8 октября выйдет 38 серия, 9 октября - 39 серия и 10 октября - 40 серия.

Что зрители увидят в финальных сериях

Как сообщает сайт 1+1, внимание зрителей будет приковано к истории Елены Руденко, которая после возвращения с оккупированной территории не вышла на связь с Михаилом Гончаром.

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Гончар, в свою очередь, закрутил роман с коллегой Оксаной, однако ему нужно время, чтобы разобраться в себе, поэтому пока он не спешит развивать с ней отношения.

Кроме того, и Елена не совсем одна. У нее была страстная ночь с десантником, которого она спасла.

Также зрители смогут узнать, вернется ли Андрей Балюк после исчезновения на боевом задании, сможет ли выздороветь Людмила Пышная и воссоединиться ли она с Юрием Сердюком, а также от кого беременна психолог Лилия Ласточка.

Напомним, ранее звезда сериала "Женский доктор. Новая жизнь" и фильма "Иловайск 2014. Батальон Донбасс" Анастасия Ренард в интервью УНИАН рассказала о кино во время войны, были ли у нее служебные романы и кто из украинских актеров ей нравится больше всего.

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