Алина Пономаренко поделилась первыми впечатлениями от конкурса.

Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная 2024" официально начался. В этом году он проходит в Мехико. Модель Алина Пономаренко, которая стала "Мисс Вселенная Украина-2024" и представляет нашу страну на шоу, уже прибыла в Мексику.

Украинка в своем Instagram поделилась первыми кадрами с конкурса. В частности, она опубликовала фотографию из аэропорта, в подписи к которой сообщила, что она в пути в Мексику. Алина написала: "Привет Вселенная, я уже в пути. Главное событие моей жизни уже совсем скоро. Надеюсь на вашу поддержку".

Позже Пономаренко сообщила о старте "Мисс Вселенная" и показалась с другими участницами конкурса. В своих соцсетях она рассказала, что уже познакомилась с представительницами других стран и указала, что очень счастлива быть частью международного события.

Видео дня

Модель успела примерить на себя разные образы, в частности, она позировала на камеру в белом платье с драпировкой, а также в нежно-розовом платье с цветочным принтом.

"Мисс Вселенная день 1. В первый день мы все познакомились, и я так счастлива быть в компании женщин, которые красивы снаружи и внутри", - поделилась впечатлениями от конкурса представительница Украины.

Что известно об Алине Пономаренко

Девушке 20 лет. Она получила образование по направлению "Международная юстиция и право" в Национальном университете "Одесская юридическая академия". Ранее она работала моделью и у нее есть опыт участия в конкурсах красоты. В 2023 году Алина получила титул "Мисс Одесса" и вошла в десятку лучших на международном конкурсе Miss Supertalent-2023, который проходил в Южной Корее. А уже в этом году стала победительницей "Мисс Вселенная Украина-2024".

Также модель инициировала проект "Дерево любви", направленный на поддержку пожилых людей. Пономаренко обеспечивает их едой, лекарствами и необходимыми бытовыми вещами.

Напомним, ранее Алина Пономаренко ответила, готова ли к провокациям от участниц-россиянок на конкурсе "Мисс Вселенная-2024".

Вас также могут заинтересовать новости: