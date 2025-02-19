Победительница 'Холостяка' Инна Белень рассказала о личной жизни после разрыва с Тереном

Она отметила, что готова к новым отношениям.

Победительница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Инна Белень рассказала о своей личной жизни после расставания с главным героем проекта Александром Тереном.

В своем блоге она призналась, что в ближайшие дни впервые пойдет на свидание после того, как закончились ее отношения с ветераном войны.

"Глава "Холостяк" закрыта, новая страница открыта. И знаете что? На этой неделе у меня первое свидание", — поделилась блогерша.

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Кроме того, Инна заинтриговала поклонников после того, как стала одной из участниц проекта "Подкаты". Фолловеры спросили у нее, пойдет ли она на свидание с одним из парней, которые снимались в этом выпуске - с Джейхуном Сафаровым, Владом Лефлером, Андреем Бережком, Пашей Пинчуком или Олегом Свищом. Она лаконично ответила: "Что-то знаете?"

Интересно, что Белень стала победительницей "Холостяка". В финале Терен сказал, что влюбился в нее, однако вскоре пара рассталась. Они не называют причину своего разрыва, однако известно, что накануне они поссорились из-за того, что девушка в интервью Славе Демину поддержала русскоговорящих украинцев.

Позже Терен вышел на связь и сообщил, что не почувствовал безумной любви на проекте. После этих слов Инна сказала, что снова ошиблась.

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