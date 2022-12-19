Девушка не смогла сдержать эмоций после видеообращения своих родных.

Участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Саша Погорелова расплакалась в эфире восьмого выпуска. Девушку растрогало обращение ее родных, которое главный герой Алекс Топольский подготовил заранее.

Так, Саша пошла на групповое свидание с Мариной и Юлей "Медузой". Они весело провели время в Карпатах, покаталась на санках и побывали в чане. После этого они отправились в более теплое и уютное место, где Алекс сделал всем девушкам сюрприз.

Он заранее подготовил видеообращение их близких. Однако не все ему понравились. Например, мама Марины Голд пожелала девушке решить все свои проблемы на проекте - это вызвало у Алекса беспокойство.

Видео дня

А вот к "Медузе" обратился ее отец. Девушка расплакалась, увидев его. Поэтому Топольскому захотелось утешить ее. В итоге они поцеловались.

А вот к Погореловой обратились ее родители, чем вызвали у девушки очень сильные эмоции. На своей странице в Instagram она призналась, что тогда сильно расплакалась:

"Представьте, когда ты два месяца не видел свою семью. У тебя нет возможности звонить, когда ты хочешь, а мы с мамой всегда пишем друг другу "доброе утро" и "удачного дня". А здесь ни одного звонка и сообщения за несколько месяцев. И тут, когда я увидела семью, я плакала очень сильно. Мне кажется, этого даже не показали".

Напомним, как прошел 8 выпуск "Холостяка" и кто покинул проект.

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