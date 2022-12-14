Алекс Топольский сказал, что Мудрая - сильный человек со своим мнением.

Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский высказался о хейте в адрес участницы Саши Мудрой, которую другие девушки всячески пытались "уколоть" все семь выпусков.

В интервью Славе Демину "холостяк" сказал, что Саша - сильный человек, который имеет свое мнение.

"Люди могут говорить о ней все, что угодно. Что она хитрая, манипулирует, но на 100% я тебя уверяю, что она - сильный человек, у нее есть характер, знает, как отстоять свою точку зрения. Знает, с кем говорить, а с кем - нет. И когда ее нужно отстаивать. В этом плане, она очень выборочная. Я ее не защищаю", - сказал Алекс.

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Отношения Топольского и Мудрой

За семь выпусков шоу "Холостяк" зрители уже могли убедиться в том, что Мудрая является фавориткой главного героя. У нее были как индивидуальные, так и групповые свидания. Однако Саше Алекс уделяет больше внимания, чем другим девушкам.

Кроме того, у них было много романтических моментов, в том числе и поцелуи. Несмотря на весь хейт в адрес Саши, Топольский оставляет ее в проекте.

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