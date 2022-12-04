Также девушка рассказала, как проходит отбор на шоу.

О проекте "Холостяк" ходит много слухов. Зрители неоднократно высказывали подозрения, что это не реалити, а площадка для пиара, за которую к тому же еще и платят.

Участница 12 сезона шоу Александра Погорелова ответила, правда ли то, что девушки получают гонорар за участие в "Холостяке".

В инста-сториз девушка рассказала, что для участия в проекте изначально нужно заполнить анкету, после - прислать видеопрезентацию. Если создатели проекта считают тебя интересной, зовут на кастинг. О деньгах и речи не идет.

Видео дня

Также Погорелова призналась, что пришла на проект не за пиаром, а за эмоциями: "Смотрела всегда свидания, какие там. И мечтала испытать такие же эмоции".

Кроме того, по словам девушки, она не хотела бы стать главной героиней третьего сезона шоу "Холостячка", так как ей не очень нравятся камеры.

Холостяк-12: чем запомнилась Саша Погорелова

29-летняя директор IT-компании Саша Погорелова, кажется, является одной из фавориток "холостяка" Алекса Топольского. Девушка каждую неделю ходит на свидания, в том числе и на индивидуальные.

Чаще всего Алекс устраивает для нее экстремальные свидания, но не обходится и без романтики. В одном из выпусков они были в караоке, где исполнили чувственную песню и потанцевали. К тому же Погорелова является той девушкой, с которой у Алекса было больше всего поцелуев.

Напомним, в шестом выпуске "Холостяка" главный герой прервал церемонию роз и не смог сделать выбор.

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