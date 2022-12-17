16 декабря в эфир вышел восьмой выпуск романтического проекта. Он получился очень насыщенным и интересным.

16 декабря в эфире показали новый эпизод романтического шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. У него было свидание со всеми девушками. С кем-то он решил уединиться, а с кем-то был на групповых встречах. Как прошел выпуск и что было интересного - читайте в материале УНИАН.

Индивидуальное свидание с Алиной

Первой счастливицей, которую Алекс Топольский позвал на свидание, стала Алина. К слову, участники проекта кардинально сменили климат и прилетели с жаркой Турции в заснеженные Карпаты.

Топольский пригласил Алину в хаски-хаус. Сначала пара поиграла с собаками и сделала несколько фотографий, а потом они отправились кататься на настоящей упряжке. После приключений пару ждал ужин. В ресторане Алекс и Алина поговорили о том, что важно открываться друг другу, если они хотят сближаться. Топольский намекнул на то, что участница достаточно закрытая.

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Свидание с Викой и Катей

На второе в этом выпуске свидание отправились Вика и Катя. Поскольку они находились на самом популярном горнолыжном курорте Украины, Топольский позвал девушек кататься на сноубордах. Виктория уже имела опыт подобных развлечений, а вот у Кати не было навыков езды на сноуборде, поэтому Алекс на горнолыжном спуске уделял больше внимания именно ей. На это Вика обиделась, решив спускаться в одиночку.

Затем у них был романтический ужин, где Алекс извинился перед Викой за то, что уделял ей мало внимания.

Свидание с Сашей и Мариной

Еще одно индивидуальное свидание Алекс хотел провести с фавориткой проекта Сашей Мудрой. Он отправил ей приглашение, однако вдвоем им побыть не удалось.

В самом начале недели Григорий Решетник устроил между девушками соревнование: они должны были снежками бросать в картонные силуэты своих соперниц. Победительница, которая за 40 секунд собьёт больше всего конкуренток, получила бонус от Гриши. Самой меткой и решительной оказалась Марина.

Ей Григорий Решетник позволил выбрать - либо на этой неделе пойти на свидание вместо любой девушки, либо получить подарок от Алекса Топольского. Марина решила выбрать поход на свидание, поэтому когда Саше Мудрой пришло индивидуальное приглашение, та решила не терять возможности. Однако и Саша Мудрая не намерена была сдаваться, отдавая свой шанс на встречу с "холостяком". Именно поэтому они отправились в квадро-тур по болотам втроем, после чего пошли на романтический ужин.

Свидание с Мариной, Юлей и Сашей Погореловой

Также на этой неделе Алекс Топольский решил провести групповое свидание сразу с тремя девушками - Мариной, Юлей и Сашей Погореловой. Марина была очень рада, поскольку она шла на свидание с Алексом второй раз подряд.

Мужчина подготовил для девушек активный досуг - они отправились на "американские горки" в Буковели - трассу родельбан. Там во время спуска девушки должны были найти номерок, который потом поможет им получить доступ к специальному сюрпризу от Топольского. Оказалось, на трассе во время спуска у Алекса, Саши, Марины и Юли было по одной цифре. Данные цифры стали пин-кодом к планшету, на котором хранились обращения к участницам от их родных. За ужином девушки просмотрели видео и не смогли сдержать эмоций.

Однако и тут не обошлось без скандалов, поскольку всем участницам их близкие пожелали счастья и найти свою любовь, и только мама Марины говорила о том, чтобы та добилась своих целей, ведь так хотела на этот проект. Алекс заподозрил, что девушка пришла на шоу ради пиара, но она поспешила оправдаться - "холостяк" не так понял ее маму, а та не очень корректно высказалась.

Кто покинул проект 16 декабря

В этом эпизоде из шоу ушла Алина из Мирнограда. "Холостяк" заявил, что их отношения - это "игра в одни ворота". Ему не понравилось то, что девушка не проявляет инициативу и постоянно закрывается от него. Об этом Алекс сообщил Алине на церемонии роз.

Скандал на церемонии роз

Топольский сообщил, что следующая неделя будет неделей самоуправления, и инициатива касательно свиданий будет принадлежать не ему, как это бывает обычно, а девушкам. Для этого он оставил несколько пустых приглашений. Его условие - это три индивидуальных свидания и одно групповое.

Когда Топольский покинул зал церемонии роз, девушки начали спорить, ведь каждая хотела пойти на личную встречу с главным героем. В результате Марина, Виктория Варлей и Саша Погорелова договорились, что они идут на групповое свидание. Остальные участницы на следующей неделе будут иметь с Алексом индивидуальную встречу. Какую именно - будут знать только сами девушки, ведь это будет их инициатива.

Напомним, после выхода в эфир 12-го сезона шоу "Холостяк" вокруг проекта разгорелось сразу несколько скандалов. Например, Алекса Топольского обвинили в том, что у него на самом деле нет бизнеса. Пользователи сети провели расследование и выяснили, что успешный бизнесмен - это лишь картинка для ТВ, над чем сам Топольский в своем блоге неоднократно смеялся.

После второго эфира одна из участниц, которая покинула проект, обвинила создателей шоу в работе по сценарию, "адских" съемочных условиях и перекручивании фактов. Это подняло волну обсуждений, поскольку в сети давно поговаривали о сценарии на проекте.

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